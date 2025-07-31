Bananafish — 10 лет группе
Транспортный Переулок 10А
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от 500₽ до 1000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Дрим-поп-группа из Петербурга. Яркие клавиши, шумные гитары, тёплая меланхолия и узнаваемый вокал Даши Гриневич. Звук группы — на пересечении dream pop, synthpop, post-punk и shoegaze. Специальный гость: Зачем Душа
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