Дрим-поп-группа из Петербурга. Яркие клавиши, шумные гитары, тёплая меланхолия и узнаваемый вокал Даши Гриневич. Звук группы — на пересечении dream pop, synthpop, post-punk и shoegaze. Специальный гость: Зачем Душа