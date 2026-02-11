Поп-арт и рок — взрывная смесь, изменившая культуру второй половины XX века. На встрече разберёшь, как искусство, рождённое массовой культурой, переплелось с революционным духом рок-музыки. Поп-арт, громко заявивший о себе на рубеже 1950-х — 1960-х годов, избрал предметом своего искусства массовую культуру. Наряду с комиксами, упаковкой товаров, киноафишами, дизайном интерьеров и машин, зародившаяся также в 1950-х рок-культура вошла в круг интересов художников этого направления. На лекции будут подробно рассмотрены примеры творческого взаимодействия ведущих представителей британского и американского поп-арта: Р. Гамильтон, П. Блейк, Э. Уорхол и культовых рок-музыкантов (группы The Beatles, The Rolling Stones, The Velvet Underground), которое воплотилось в значительных художественных проектах II-ой половины 1960-х — середины 1980-х годов (имидж, обложки альбомов, видеоклипы). Автор лекции — Антон Шевердяев, историк искусства, кандидат социологических наук