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Банан в джинсах: поп-арт и рок-культура

Brimborium
Маяковского 22-24

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+

Про событие

Поп-арт и рок — взрывная смесь, изменившая культуру второй половины XX века. На встрече разберёшь, как искусство, рождённое массовой культурой, переплелось с революционным духом рок-музыки. Поп-арт, громко заявивший о себе на рубеже 1950-х — 1960-х годов, избрал предметом своего искусства массовую культуру. Наряду с комиксами, упаковкой товаров, киноафишами, дизайном интерьеров и машин, зародившаяся также в 1950-х рок-культура вошла в круг интересов художников этого направления. На лекции будут подробно рассмотрены примеры творческого взаимодействия ведущих представителей британского и американского поп-арта: Р. Гамильтон, П. Блейк, Э. Уорхол и культовых рок-музыкантов (группы The Beatles, The Rolling Stones, The Velvet Underground), которое воплотилось в значительных художественных проектах II-ой половины 1960-х — середины 1980-х годов (имидж, обложки альбомов, видеоклипы). Автор лекции — Антон Шевердяев, историк искусства, кандидат социологических наук

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