Балкон Ожиданий
Лиговский просп., 111-113-115В
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Завершение:
от 1099₽ до 5499₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Исполняют альтернативный рок. С момента основания команда активно экспериментировала со звучанием, в результате чего в их творчестве прослеживается влияние различных стилей.
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