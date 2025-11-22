ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Бал вампиров: искусство вечной любви

Художественная студия Artista, улица Некрасова, 60

Начало:

Завершение:

3400₽
Возраст 12+
Кино
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Тебя приглашают погрузиться в мир культовой саги на лекции и мастер-классе. Вместе с лектором ты сможешь порассуждать, как романтическая лента о любви вампира и человека стала культурным феноменом 2000-х. Разберёшь, почему история до сих пор повторяется каждую осень. После лекции тебя ждёт мастер-класс по живописи акрилом с поталью, где каждый напишет картину, которая передаст атмосферу осенних лунных ночей и туманных лесов близ маленького городка. Под руководством профессионального художника ты сможешь изобразить и любимых героев истории. Длительность: 3 часа Уровень подготовки: любой уровень

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
c
по

1000₽

Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»
Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»

2800₽

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста