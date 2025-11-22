Бал вампиров: искусство вечной любви
Художественная студия Artista, улица Некрасова, 60
Начало:
Завершение:
3400₽
Возраст 12+
Кино
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Тебя приглашают погрузиться в мир культовой саги на лекции и мастер-классе. Вместе с лектором ты сможешь порассуждать, как романтическая лента о любви вампира и человека стала культурным феноменом 2000-х. Разберёшь, почему история до сих пор повторяется каждую осень. После лекции тебя ждёт мастер-класс по живописи акрилом с поталью, где каждый напишет картину, которая передаст атмосферу осенних лунных ночей и туманных лесов близ маленького городка. Под руководством профессионального художника ты сможешь изобразить и любимых героев истории. Длительность: 3 часа Уровень подготовки: любой уровень
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи