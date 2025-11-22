Тебя приглашают погрузиться в мир культовой саги на лекции и мастер-классе. Вместе с лектором ты сможешь порассуждать, как романтическая лента о любви вампира и человека стала культурным феноменом 2000-х. Разберёшь, почему история до сих пор повторяется каждую осень. После лекции тебя ждёт мастер-класс по живописи акрилом с поталью, где каждый напишет картину, которая передаст атмосферу осенних лунных ночей и туманных лесов близ маленького городка. Под руководством профессионального художника ты сможешь изобразить и любимых героев истории. Длительность: 3 часа Уровень подготовки: любой уровень