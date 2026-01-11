О фильме: Дурная слава преследует дом, что возвышается над городом. С приходом зимы он утопает в кровавых снегах. Говорят, дело в глине, проступающей на поверхность. Но ни единая душа не рискует ступить на ледяной склон… кроме неё. Она влюблена в таинственного незнакомца, живущего в древних стенах со своей сестрой. Багровый пик пробудился и уже не уснёт. Бронь в ТГ