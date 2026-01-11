Багровый пик
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Дурная слава преследует дом, что возвышается над городом. С приходом зимы он утопает в кровавых снегах. Говорят, дело в глине, проступающей на поверхность. Но ни единая душа не рискует ступить на ледяной склон… кроме неё. Она влюблена в таинственного незнакомца, живущего в древних стенах со своей сестрой. Багровый пик пробудился и уже не уснёт. Бронь в ТГ
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