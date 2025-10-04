Тысячи твоих одноклассников, а урок всего один — танцевальный. В расписании: физика тела на паркете, химия коктейлей за барной стойкой и литература клубных хитов. Аттестат с отличием выдадут за крутейший вечер. Явка обязательна! FC/DC 18+ С собой оригиналы документов удостоверяющие личность (паспорт/права/военный билет). *билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC.