Забудь про скучные линейки и серые коридоры. Здесь только стробоскопы вместо школьных звонков, барная стойка вместо парт и танцевальный марафон в качестве основного предмета. Это не ностальгия — это прокачанная версия твоих школьных лет. Без домашних заданий, но с огненными битами. Без контрольных, но с коктейлями «на пятерку». Кто сказал, что лучшие годы позади? Они начинаются прямо сейчас. FC/DC 18+ С собой оригиналы документов удостоверяющие личность (паспорт/права/военный билет). *билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC.