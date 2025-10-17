В эту ночь у тебя будет возможность вернуться в эпоху, где блёстки — must have, джинса — везде, а главные треки крутились по MTV: Britney, Timberlake, 50 Cent, Linkin Park... Ночь чистой ностальгии. Без фильтров, без правил — только вайб нулевых.