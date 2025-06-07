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Baby Melo

Sound
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

от 990₽ до 2690₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Baby Melo — яркий представитель новой рэп школы. Его стиль и подход к музыке не оставляют равнодушными миллионы слушателей. Baby Melo автор таких хитов как: «Slappy Tap», «ОРВИ», «Export», «200K», «Вверх вниз влево вправо» и др.

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