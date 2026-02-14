Baby Cute
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б
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Завершение:
от 990₽ до 1690₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Певица, музыкант, композитор и автор песен, которая на своем примере доказывает, что в хип-хопе девушки — не просто панчлайн. Главная хулиганка русского рэпа с новым материалом и уже любимыми хитами. Выход артиста не раньше 20:30
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