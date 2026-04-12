Вечер интереснейших историй, где 4 актёра делятся воспоминаниями из своей жизни на заданную тему. Исторически, театр основан на драматургии, а драматургия в свою очередь основана на жизненном опыте драматурга (ну, и его фантазии, разумеется). Но в шоу под названием B E S E D K A драматургом является сам актёр, а все истории, что ты услышишь — это собственный опыт артиста. И, если жизнь — это самый главный драматург, то актёр — это обычный человек со своими страстями, болями и переживаниями, которыми он готов с тобой поделиться! Художественно-постаночная группа: автор идеи — Ахим Вопоп продюсер — Ирина Вокуева ассистент продюсера — Александра Варфаламеева В ролях: Мария Логинова Александр Игнатьев Даниэль Папян Сергей Славгородский