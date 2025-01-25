Впервые в гостях «Ритмов» резидент :data NEINZGE и питерский вундеркинд PUNCHMAN. Компанию им составят BLACK RIDER / SASHA (dklr) / MR.ANDERSON / FIXXXT, а также виновник торжества GEORGE NOISE и бешеная лисичка M.FOXX. За майком опытные гангста МС TAZMANIA, JASPA VOL и MTO. Вторая сцена будет отдана на откуп мультиформату, в основном это техно, электро и минимал: SEGA / ТХЛЕН / GERMAN AIR / MANCHINI / ALGORITHMIC FUNK / M.FOXX / FEDWIKI / BASIL BRIGHT / SANDERRAV Препати (с 18:00): ESTET x ANASTESLA / ELECTRALEX / VASENDA / FORTIS / HUMAN Основная часть вечеринки начнётся в 23:00.