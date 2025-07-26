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Айви Street

Бертгольд Центр, Гражданская улица, 13-15

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали
Еда

Про событие

АЙВИ STREET — творчество без правил. Одна улица — тысяча голосов. Весь двор Бертгольд Центра на день превратится в пульсирующее сердце творческой свободы. 18 участников, 2 сцены, 1 улица, огромная аудитория МОРЕ МУЗЫКИ: Две сцены - основная и малая От тёплой акустики до качающих битов, от трогательных голосов до взрывных номеров — программа собрана так, чтобы ты не мог уйти даже на пять минут. Всё, что ты любишь, и то, что ещё только предстоит открыть. Выступят: МЭРИ / ЛИФТ НА ЛУНУ / ГОРЯИЕ ГОЛОВЫ / МАША МАРКА / BLEACH / URESICK ТВОРЧЕСКАЯ ЯРМАРКА Здесь можно: — найти уникальный мерч, арт-объекты и хендмейд, — примерить украшения, сделанные с душой, — купить постеры, открытки, картины, — познакомиться с керамистами, иллюстраторами, писателями, тату-мастерами и другими творцами. Коктейльный бар Альберта Барабанова приглашает всех участников фестиваля на афтер пати, с 22:00, пить вкусные коктейли и настойки, кайфовать под крутой dj set ЧТО ЕЩЁ ТЕБЯ ЖДЁТ: — Айви комьюнити – люди, с которыми можно быть собой — Многообразное меню на баре — Фото и видео — чтобы сохранить этот день на память — Вкуснейшее алкогольное мороженое — Атмосфера летнего города — Вкуснейшее крафтовое алкогольное мороженое от компании ICE CREAM BAR

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