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Айви: полный бар

Усы на пене
Лиговский просп., 50У

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Концерт, на котором ты сможешь послушать авторские песни артистов в полную силу и продегустировать напитки от бара «Усов на пене». В этот вечер для тебя будут выступать: — Мэри — Uresick — «Кардиокинез» — «Горящие головы» — Матильда Черноус Сбор гостей в 18:00, начало в 18:30. Вход свободный.

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