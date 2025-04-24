Концерт, на котором ты сможешь послушать авторские песни артистов в полную силу и продегустировать напитки от бара «Усов на пене». В этот вечер для тебя будут выступать: — Мэри — Uresick — «Кардиокинез» — «Горящие головы» — Матильда Черноус Сбор гостей в 18:00, начало в 18:30. Вход свободный.