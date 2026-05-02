Айви Акустика: Солнечная сторона
Арт-пространство 21/23, Загородный проспект, 21-23
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 16+
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Еда
Про событие
Квартирник Айви Акустика. Здесь соберутся, чтобы почувствовать тепло и подарить его друг другу — Авторские песни в акустическом исполнении и весенняя атмосфера жизни и творчества — Арт зона для всех участников и гостей вечера — Мини мастер-классы для всех желающих в перерывах между выступлениями музыкантов — Напитки на любой вкус —- чайный бар и бар с разнообразным крафтовым пивом На сцене: — Cowos — MariWein — 8 Ом — Сторона Б — Вибратон — Аша Ркацители 17:00 — двери 18:00 — начало
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