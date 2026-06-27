Айви Акустика
Арт-пространство 21/23, Загородный проспект, 21-23
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от 300₽ до 500₽
Возраст 16+
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Фестивали
Про событие
Фестиваль свободного звука, где ты можешь услышать самых разных уникальных малоизвестных музыкантов из Санкт-Петербурга с авторской программой. В этот вечер на сцене: Armo, Armo х Тридцать я Blackout kids Nadervel Maylina Феля Ася Анькдотъ
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