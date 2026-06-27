Фестиваль свободного звука, где ты можешь услышать самых разных уникальных малоизвестных музыкантов из Санкт-Петербурга с авторской программой. В этот вечер на сцене: Armo, Armo х Тридцать я Blackout kids Nadervel Maylina Феля Ася Анькдотъ