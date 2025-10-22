Ay Yola отправляется в большое путешествие по стране, чтобы открыть дверь в мир, где живут легенды, а древние голоса звучат в наших сердцах. Альбом Ural-Batyr — не просто музыка, это дыхание времени, в котором прошлое и настоящее встречаются, чтобы рассказать древний эпос по-новому. Хочешь оказаться внутри легенды? Встретить птицу счастья Хумай и вместе с ней, Урал-Батыром и крылатым Акбузатом, спустившимся с небес, отправиться на поиски родника с живой водой? Услышать, как Шульген делает первый шаг в мир тьмы, не послушав слова отца? Увидеть, как алмазный меч рассекает мрак, а Урал-Батыр сражается и побеждает грозного быка? Почувствовать тот самый миг, когда Урал-Батыр набирает в рот живую воду и орошает землю — момент его ухода в иной мир, когда он сделал выбор и оставил потомкам заветы, что объединяют поколения. На сцене музыка станет мостом: — Звуки перенесут тебя в мир древних героев, — Огромные экраны откроют красоты гор и рек Башкортостана, — Электронные аранжировки сольются с живым звучанием, и твоё сердце зазвучит в такт этой магии. 12 песен — словно главы великой саги. Каждая — шаг в глубину времени, где зеркала хранят память о тебе, а живая вода несёт вечность.