ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Автобусная экскурсия и чаепитие «Без ума от Бенуа»

Место сбора: ул. Рылеева, 3 (справа от Преображенского собора)

Начало:

Завершение:

3400₽
Возраст 14+
Еда

Про событие

Сложно назвать более известную династию в русском искусстве, чем Бенуа-Лансере-Серебряковы. Потомки придворного кондитера и метрдотеля кардинальным образом изменили облик Петербурга – большое количество зданий в исторической части города на Неве построено либо самими Бенуа, либо под их руководством, либо их учениками. Несмотря на богатое стилистическое разнообразие, архитектура исторического Петербурга обладает цельностью и является его визитной карточкой. В чем причина этого противоречия? Кто стал законотворцем зодчества второй половины XIX века? В чем заключались эти законы? Во время экскурсии ответим на эти вопросы, проанализировав не самые известные, но наиболее удачные проекты шести архитекторов. В завершении посетим квартиру, до сих пор принадлежащую семье Бенуа с аутентичной обстановкой, познакомимся с прапраправнучкой Леонтия Бенуа Анастасией Олеговной и выпьем чай у нее в гостях. Экскурсовод: Дарья Нахимова Предварительная покупка билетов обязательна. Вопросы по телефону.

Контакты

Телефон

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста