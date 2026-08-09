Сложно назвать более известную династию в русском искусстве, чем Бенуа-Лансере-Серебряковы. Потомки придворного кондитера и метрдотеля кардинальным образом изменили облик Петербурга – большое количество зданий в исторической части города на Неве построено либо самими Бенуа, либо под их руководством, либо их учениками. Несмотря на богатое стилистическое разнообразие, архитектура исторического Петербурга обладает цельностью и является его визитной карточкой. В чем причина этого противоречия? Кто стал законотворцем зодчества второй половины XIX века? В чем заключались эти законы? Во время экскурсии ответим на эти вопросы, проанализировав не самые известные, но наиболее удачные проекты шести архитекторов. В завершении посетим квартиру, до сих пор принадлежащую семье Бенуа с аутентичной обстановкой, познакомимся с прапраправнучкой Леонтия Бенуа Анастасией Олеговной и выпьем чай у нее в гостях. Экскурсовод: Дарья Нахимова Предварительная покупка билетов обязательна. Вопросы по телефону.