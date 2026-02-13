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AVG & Lil Gnar
Арсенальная наб., д. 1
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Про событие
AVG редко зовут артистов «для галочки» — и этот раз не исключение. Lil Gnar здесь не ради хитов из плейлиста, а ради живого, злого и честного перформанса.
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