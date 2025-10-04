Avangard. Hard Techno Night
Конюшенная пл., 2в
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Ночь, где звук становится оружием, а ритм манифестом. Ночь, где хард-техно — это вызов реальности. Ночь, где танцпол — это эпицентр свободы. Для тебя выступят: — YODI — Neexee — Dinara — Deer Space — Juul — Yuna
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи