ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Avangard. Hard techno night

Nexus (Ex. Angar)
Конюшенная пл., 2в

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ночь, где звук становиться оружием, а ритм манифестом. Ночь, где хард-техно - это вызов реальности. Ночь, где танцпол становиться эпицентром свободы. Для тебя выступят: Dear Space YODI Dirty Sausage EvaY Yuna Babura

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста