«Микрокосм» — это путешествие вглубь бесконечно малого. Каждая часть перформанса уводит тебя на следующий уровень масштаба: нано, пико, фемто, атто. Темп нарастает, световые импульсы учащаются, а внутри нарастает ощущение пространственной дезориентации. В основе визуала — минималистичные формы и ритмичное движение света, а музыка вдохновлена экспериментальными жанрами — саунд-артом, нойзом и глитчем. Итсу & Арс — дуэт электронного музыканта Артёма Маркарьяна и медиахудожницы Саори Уэды. Артём строит музыку на микрозвуке и сложных ритмических структурах, Саори работает с 3DCG и генеративным видео. Вместе выступали на фестивалях Sonar (Стамбул), WeSa (Сеул), Public Visuals (Токио). Перфоманс уже объехал фестивали в Азии и получил награду на опен-колле одного из самых престижных европейских лейблов экспериментальной музыки Raster.