Аттенюатор
улица Рубинштейна, 28Д
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от 1₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Бар откроет свои двери раньше обычного, чтобы провести самый длинный день года вместе с тобой. В программе — хаус, инди, бейс, брейккор, джангл, драм-н-бейс и нейрофанк. Тебя ждут интересные музыкальные контрасты: мягкие переходы и резкие повороты, моменты передышки и полного погружения, когда музыка перестаёт быть фоном и становится главным действием вечера. Специально для этого вечера организаторы привезли гостя из Выборга — артиста, который добавит в программу ещё больше неожиданностей и энергии. Вход за донат.
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