Группа из СПб с авторскими песнями в жанре металл с элементами фолка. Атриум в шутку причисляет себя к жанру древнерусского рока. Ребята часто выступали на разогреве таких мастодонтов как группа «Артерия». Основная идея их творчества — прикоснуться к Вечности. Тематика песен обширна: Бог, люди, природа, отношения, чувства, боль, радость.