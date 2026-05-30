Ночь, которая запомнится тебе. — Totten Mechanismus (Челябинск) [Дарк-электро / Аггротех / Индустриальный марш] Totten Mechanismus — уральская кибер-готика, музыкальный проект Милкома Тауса в жанрах дарк-электро / аггротех / EBM, выкован в 2008. Аутентичный дарк-электро саунд, живые ударные и яростные образы погрузят вас в первобытный хоррор. — Portvain (Челябинск) [Дарк-электро / Альтернатива] Portvain — электронный проект, смешивающий в своей музыке техно, транс и дарк-электро. Русский народный андеграунд для истинно тёмных душ и трогающая за живое поэзия. — Lamia Morra [Дарквейв / Готик-рок] Творчество Lamia Morra — какое оно? Очень разное. Это повествование, отделяющее обыденный мир от мира ледяного космического ужаса. Это вызывающие невольную дрожь жуткие сказания о древних хтонических чудовищах и неземных кошмарах. Это истории бессмертной любви и извечной боли одиночества. Это ничтожность человека в масштабах Вселенной и Величие его духа в противостоянии Тьме. Это светлая грусть смирения и черная ярость полуночных проклятий. К этой группе неприменимы ярлыки музыкальной стилистики, да и сами музыканты участники группы стараются не давать однозначного определения тому, что они делают: в арсенале группы есть и акустические баллады, и ритмичный готик-рок, и дарквейв, и даже готик- и дум-метал. Одно остается неизменным — мелодичность композиций и тексты, заставляющие задуматься, что давно уже стало визитной карточкой данного проекта, который много лет назад прочно занял свою нишу на российской сцене. — ATOM [Аггротех / Дарк-электро / Блэк-электро] Нет такого человека в дарк тусовке, кто бы не знал его — ATOM! Настоящий динозавр кибер-движа, знающий толк в тёмной музыке, поддержит наш фестиваль сетом из отборнейшего дарк-электро, аггротех, EBM. Устоять на месте будет невозможно — танцполом будет править он. — Диджей Liderk [Дарк-электро / TBM / Хард-эсид] Любовь — это страсть, пульсирующая энергетика, это — кислота, выжигающая мозги, заставляющая принимать решения сердцем. Поэтому DJ LIDERK подготовит особый романтично-бронебойный коктейль из новинок и хитов золотой эры таких жанров как дарк-электро, аггротех и TBM, ловко смешав их с мрачным хард-эсид-техно, заставив танцевать до упаду, чувствуя ритм этой ночи. — Inquisitors Project [Индустриальный марш / Дарк-электро] Постапокалиптический тандем из диджей CeRBeR и Dj BriCKuS окунут тебя во всю тяжесть и суровость постъядерного мира, незабываемые хиты индустриального марша и дарк-электро, достучатся до самых стальных сердец любого риветхеда.