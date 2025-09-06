Вечеринка в честь рождения нового проекта. Это будет не просто вечер. Это — ритуал открытия нового коммьюнити, где каждый участник — часть живого потока. В лайнапе: Betelgeize / Andre P / Kurt Специальный гость — Сергей Пушкин (BETELGEIZE) Артист, в чьих жилах течёт огонь Бёрнин Мэна. Он принесёт с собой бушующую энергию пустыни, ветер свободы и искры чистейшего экстаза, чтобы воспламенить хмурое осеннее небо Петербурга.