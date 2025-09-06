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Astra: Opening night in St. Petersburg

HIDE, улица Некрасова, 7

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 37000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка в честь рождения нового проекта. Это будет не просто вечер. Это — ритуал открытия нового коммьюнити, где каждый участник — часть живого потока. В лайнапе: Betelgeize / Andre P / Kurt Специальный гость — Сергей Пушкин (BETELGEIZE) Артист, в чьих жилах течёт огонь Бёрнин Мэна. Он принесёт с собой бушующую энергию пустыни, ветер свободы и искры чистейшего экстаза, чтобы воспламенить хмурое осеннее небо Петербурга.

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