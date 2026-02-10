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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Асфиксия

Ритмы
Кожевенная линия, 34

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от 1100₽ до 4000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Жаркая весенняя ночь, где в какой-то момент становится слишком плотно, слишком громко и слишком тесно, чтобы думать о чём-то ещё Все сетапы заточены на плотность и давление, без ломаных ритмов. Дресс-код: праздничный образ. FREEZE XSAZE Cathien Apollo DVD hi dude MRAMORA SOSO4KA 035 Nystagm HRD 303 IN.ACHE STYLENOCAP

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