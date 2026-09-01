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Asenssia

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Asenssia вновь выступит в Планетарии №1 со специальной атмосферной программой и презентует новый мини-альбом, созданный совместно с Sibewest. В программе прозвучат кинематографичный дабсферик, чиллаут и эмбиент, атмосферные треки Asenssia, а также специальная секретная программа, которую невозможно будет услышать где-либо ещё. Под самым большим куполом в мире — музыка соединится с полнокупольными визуалами, превращая пространство вокруг зрителей в бесконечную череду космических миров. Устроившись на пуфиках, можно будет наслаждаться звёздными видами, слушать голос Asenssia и наблюдать, как звук постепенно становится частью окружающего пространства. Один вечер, один купол и программа, созданная специально для этого пространства.

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