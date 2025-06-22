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АртДвиж

АТС
улица Некрасова, 3-5

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от 1000₽ до 4000₽
Возраст 6+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс под открытым небом от Арт-студии «Рисуем вместе». В сердце Петербурга соберутся 30 участников, чтобы превратить большие белоснежные холсты в яркую симфонию лета. Каждый напишет свой летний сюжет. Свобода, краски, вдохновение — каждый мазок будет наполнен энергией солнца, зелени, моря и самого летнего настроения. Форматы участия: — Самостоятельно со своими материалами. Предоставляется мольберт. Стоимость участия: 1000 рублей. — Мастер-класс + арт-комплект для написании картины. Стоимость участия: от 2500 рублей в зависимости от размера холста. Регистрация участников у Веро (кнопка выше). Приходи творить, наблюдать или просто заряжаться тёплой творческой атмосферой.

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