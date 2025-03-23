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Арт-завтрак с психологом и художником

КБТ, улица Декабристов, 29

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Арт-девичник с психологом и художником в уютной кофейне в самом сердце Санкт-Петербурга рядом с Мариинкой. Заглянешь внутрь себя, пообщаешься с психологом на волнующие темы, познакомишься с метафорическими картами, и нарисуешь индивидуальные картины, вдохновлённые любовью к себе. Ведущие: 1) Дипломированный психолог — Ольга Конюша. КПТ-терапевт, ведёт частную практику, выступает в качестве спикера на тематических психологических мероприятиях. 2) Художник — Анастасия Вирхова. Художник из творческих студий Санкт-Петербурга «Арт-квартира» и «Воздух». Проводит мастер-классы (девичники, корпоративы, арт-вечеринки) с 2020 года. Количество мест ограничено. Все материалы, а также любой напиток на выбор — включены в стоимость. Также участники встречи могут заказать позиции из меню со скидкой 10%

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