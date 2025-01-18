Арт-студия Plus vibe и Кофейня барного типа КБТ приглашают тебя начать утро с творчества. Присоединяйся к уютному арт-завтраку! Главная концепция - это свобода. Ты можешь реализовать абсолютно любую задумку! Это будет время для тебя. Организаторы подготовят холсты, краски и кисти, чтобы ты мог просто расслабиться, выразить себя и создать свою собственную картину акрилом. А еще, конечно, выпить ароматную чашечку кофе и вкусно покушать. Для всех участников арт-завтрака будет действовать приятная скидка -10% на все меню. Мест немного, так что лучше записаться заранее: Тг: @dashytkaha +7 (960) 743-82-40