Арт-йога «Пробуждение»
Студия Plunge, набережная канала Грибоедова, 156, 3 этаж
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 14+
Про событие
Весеннее равноденствие — точка баланса. Время, когда свет и тьма равны. Идеальный момент, чтобы услышать себя и начать новый внутренний цикл. Это время задать себе вопросы: Что во мне просыпается? Что я хочу отпустить? Какую весну я выбираю для себя? Здесь соберутся в тёплом кругу, чтобы мягко выйти из зимы и позволить себе расцвести Это будет не просто практика, а маленький ритуал перехода. В программе: — круг чувств и бережное пространство принятия — практика хатха-йоги для пробуждения тела — нидра-йога для полного погружения и вдохновения — арт-терапия — выразишь через цвет то, что готово проявиться этой весной — медитация на закрепление намерения — чай и угощения в течение встречи Весна начинается не с календаря, она начинается внутри.
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