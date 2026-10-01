Встреча, на которой ты поговоришь с тревогой на языке образов. Тревога это не слабость и не «блажь». Это сигнализация. Она приходит, когда что-то в жизни требует внимания: перегрузка, неопределённость, старые раны или новые вызовы. Но вместо того чтобы слушать её, ты часто пытаешься задавить, отогнать, не замечать. А она возвращается ещё громче. Здесь через творчество познакомишься со своими страхами и тревогой. Не для того, чтобы «избавиться», а чтобы увидеть, понять и подружиться. Что тебя ждёт: — Материализуешь тревогу: через метафорические карты и спонтанные ассоциации найдёшь образ, который откликается именно тебе — колючий клубок? серая дымка? тень за плечом? — Нарисуешь её портрет: без оценок и «правильного» рисования. Дашь тревоге место на листе — так, как она хочет проявиться. — Задашь ей вопросы: «Что ты защищаешь?», «О чём хочешь сказать?», «Что тебе нужно, чтобы отпустить?» — Найдёшь ресурс: в том же листе или рядом создадим образ опоры — что помогает тебе дышать, когда тревога рядом. Может быть, это свет, друг, дыхание, место силы. — Завершишь ритуалом: мягкий телесный или дыхательный практикум для заземления и возвращения в «здесь и сейчас». Формат: без давления, без обязаловки. Можно молчать, можно делиться, можно просто творить и наблюдать за тем, какие образы поднимаются. Всё, что создаёшь и говоришь, остаётся в кругу. Ведущая: Хасанова Анастасия, психолог, арт-терапевт