Ты когда-нибудь ловил себя на мысли: «Я поступаю точь-в-точь как моя мама/бабушка… хотя клялся(лась) никогда так не делать»? Или замечал, что одни и те же проблемы преследуют поколение за поколением? Пришло время заглянуть в свой «родовой архив» и понять, какие сценарии ты пишешь не сам. Люди часто проживают не свою жизнь, а продолжают семейные сценарии. Деньги, отношения, выбор партнёра, отношение к себе — всё это может быть не вашим выбором, а «наследством». На встрече через творчество исследуешь: — Кто ты в своём роду: Составишь дерево рода, не генеалогическое древо имён, а карту эмоциональных связей, ролей и повторяющихся судеб — Какие сценарии передаются: Увидишь, какие установки ты мог впитать с молоком матери — Что оставить, а что переписать: Определишь, какие родовые «долги» ты платишь, а какие ресурсы можно забрать себе В стоимость включены все материалы + успокаивающий травяной чай Ведущая: Хасанова Анастасия, психолог, арт-терапевт Важно: Никаких специальных знаний по генеалогии не нужно. Умение рисовать тоже. Только твоя искренность и готовность взглянуть на свою историю немного глубже.