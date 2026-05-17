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  1. Санкт-Петербург
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Арт-встреча: «Сценарий моей жизни»

Секретер
Аптекарская набережная 6

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+

Про событие

Ты когда-нибудь ловил себя на мысли: «Я поступаю точь-в-точь как моя мама/бабушка… хотя клялся(лась) никогда так не делать»? Или замечал, что одни и те же проблемы преследуют поколение за поколением? Пришло время заглянуть в свой «родовой архив» и понять, какие сценарии ты пишешь не сам. Люди часто проживают не свою жизнь, а продолжают семейные сценарии. Деньги, отношения, выбор партнёра, отношение к себе — всё это может быть не вашим выбором, а «наследством». На встрече через творчество исследуешь: — Кто ты в своём роду: Составишь дерево рода, не генеалогическое древо имён, а карту эмоциональных связей, ролей и повторяющихся судеб — Какие сценарии передаются: Увидишь, какие установки ты мог впитать с молоком матери — Что оставить, а что переписать: Определишь, какие родовые «долги» ты платишь, а какие ресурсы можно забрать себе В стоимость включены все материалы + успокаивающий травяной чай Ведущая: Хасанова Анастасия, психолог, арт-терапевт Важно: Никаких специальных знаний по генеалогии не нужно. Умение рисовать тоже. Только твоя искренность и готовность взглянуть на свою историю немного глубже.

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