ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Арт-встреча «Сними маску. Как услышать свой голос в хоре чужих ожиданий»

Аптекарская набережная 6, вход с ул. Профессора Попова.

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Если вы годами играете «хорошую девочку/мальчика», а внутри живёт уставший человек с правом на правду — эта встреча для тебя. Не нужно ломать маски — сними их бережно, как грим после спектакля. Твоё истинное «Я» заслужило антракт. Важно: Никаких оценок, интерпретаций и фото твоего согласия. Тайна твоих масок останется при тебе. Почему это актуально? Каждый день ты носишь множество масок: — «Идеальная мама» (хотя внутри кричите от усталости) — «Сильный мужчина» (когда ответственность придавливает к полу) — «Улыбчивый сотрудник» (когда хочется разбить монитор) — «Удобный друг» (который всегда помогает, но никогда не жалуется) Итог: Голос настоящего «я» тонет — остаётся только тяжёлая маска и вопрос: «Кто я, когда остаюсь один?». Что тебя ждёт: — Осознаешь, какие роли истощают тебя, а какие — можно ослабить — Найдёшь «мостик» между маской и истинным «Я» (например: «Я не сильный, но чувствую силу в честности») — Унесёшь инструмент: Технику «Стоп-маска» — 3 дыхания, чтобы «снять» роль в моменте стресса

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Тело
Популярное
Тело
c
по

1000₽

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста