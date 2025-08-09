Если вы годами играете «хорошую девочку/мальчика», а внутри живёт уставший человек с правом на правду — эта встреча для тебя. Не нужно ломать маски — сними их бережно, как грим после спектакля. Твоё истинное «Я» заслужило антракт. Важно: Никаких оценок, интерпретаций и фото твоего согласия. Тайна твоих масок останется при тебе. Почему это актуально? Каждый день ты носишь множество масок: — «Идеальная мама» (хотя внутри кричите от усталости) — «Сильный мужчина» (когда ответственность придавливает к полу) — «Улыбчивый сотрудник» (когда хочется разбить монитор) — «Удобный друг» (который всегда помогает, но никогда не жалуется) Итог: Голос настоящего «я» тонет — остаётся только тяжёлая маска и вопрос: «Кто я, когда остаюсь один?». Что тебя ждёт: — Осознаешь, какие роли истощают тебя, а какие — можно ослабить — Найдёшь «мостик» между маской и истинным «Я» (например: «Я не сильный, но чувствую силу в честности») — Унесёшь инструмент: Технику «Стоп-маска» — 3 дыхания, чтобы «снять» роль в моменте стресса