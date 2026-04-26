Чувство вины после звонка маме. Страх, что с близкими что-то случится, если ты не ответишь сразу. Обида, что взрослая жизнь до сих пор согласовывается с родителями. Или, наоборот — тревога, что взрослый ребёнок отдалился, и ты не знаешь, как теперь общаться. Это не про «перестать любить». Это про сепарационную тревогу, которая умеет маскироваться под заботу, контроль, чувство долга и вечное «как бы чего не вышло». Эта встреча — для вас, если ты: — Взрослый ребенок: Чувствуешь вину, когда ставишь свои интересы выше родительских ожиданий, боишься их расстроить или потерять их любовь из-за своего выбора — Родитель: Испытываешь тревогу, когда ребёнок не отвечает на сообщения, переживаешь, что стал ему не нужен, не знаешь, как выстраивать общение «на равных» — Хочешь понять, где забота, а где — тревога, выдающая себя за любовь — Ищешь способ отделиться, но при этом сохранить тёплые, уважительные отношения. Что будешь делать: — Нормализуешь: Поймёшь, что сепарационная тревога — это не слабость и не вина, а естественный процесс. Просто иногда он застревает во взрослом возрасте. — Исследуешь через метафоры: С помощью красок, пастели и коллажа создашь образы «моей тревоги» и «моей отдельности». Увидишь, как они выглядят, где живут в теле и что на самом деле хотят сказать — Разделишь роли: Честно и экологично разберёшься, где в твоей истории — тревога ребёнка, а где — тревога родителя. Даже если ты сейчас только в одной роли, внутри часто звучат оба голоса. — Найдёшь баланс: Через творческую практику «Дистанция близости» создашь свой образ комфортных отношений — таких, где есть и любовь, и уважение к границам, и право на свою жизнь. В стоимость включены все материалы + вкусный чай Ведущая: Хасанова Анастасия, психолог, арт-терапевт