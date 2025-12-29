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Арт-встреча «Образ Я: встреча с лирическим героем»

Секретер
Аптекарская набережная 6

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+

Про событие

Камерная арт-встреча для тех, кто хочет исследовать свой внутренний мир через творчество и метафору. Глубоко внутри каждого из людей живёт особый персонаж — наше второе «Я». Он может быть более смелым, мудрым, нежным или мятежным. Он хранит те чувства и мысли, которым мы не всегда находим место в повседневности. Это встреча с твоим лирическим героем, чтобы услышать его историю и узнать о себе нечто новое. Будут использовать метафорические карты (МАК) и техники творческого письма, чтобы создать портрет и голос твоего лирического героя. Это не психотерапия, а безопасное пространство для самопознания и сублимации. Идеально подойдёт тем, кто: — Хочет лучше понять свои чувства и желания — Ищет новые способы самовыражения — Чувствует необходимость творчески «перезагрузиться» — Интересуется психологией и работой с образами

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