Камерная арт-встреча для тех, кто хочет исследовать свой внутренний мир через творчество и метафору. Глубоко внутри каждого из людей живёт особый персонаж — наше второе «Я». Он может быть более смелым, мудрым, нежным или мятежным. Он хранит те чувства и мысли, которым мы не всегда находим место в повседневности. Это встреча с твоим лирическим героем, чтобы услышать его историю и узнать о себе нечто новое. Будут использовать метафорические карты (МАК) и техники творческого письма, чтобы создать портрет и голос твоего лирического героя. Это не психотерапия, а безопасное пространство для самопознания и сублимации. Идеально подойдёт тем, кто: — Хочет лучше понять свои чувства и желания — Ищет новые способы самовыражения — Чувствует необходимость творчески «перезагрузиться» — Интересуется психологией и работой с образами