Арт-вечеринка с вином ArtVibes
Be Italian, Добролюбова 8
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3500₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс в историческом центре Петербурга. Каждый гость изобразит свой сюжет с помощью акриловых красок, навыки рисования не требуются. В стоимость также входит welcome drink. Отдохни душой и наполнись яркими эмоциями.
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