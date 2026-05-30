Тебя приглашают погрузиться в творческую атмосферу с потрясающим видом на акваторию Невы и крейсер «Аврора». В течение трех часов ты сможешь создать свой уникальный сюжет под руководством профессионального художника — навыки рисования не требуются! Что входит в стоимость: — Навыки рисования не требуются, вам поможет профессиональный художник — Приветственный напиток входит в билет — Можно рисовать акрилом или вином на холсте