Арт-вечеринка с видом на Неву
Петроградская набережная, 18
Начало:
Завершение:
3800₽
Возраст 6+
Выставки
Мастер-классы
Еда
Про событие
Тебя приглашают погрузиться в творческую атмосферу с потрясающим видом на акваторию Невы и крейсер «Аврора». В течение трех часов ты сможешь создать свой уникальный сюжет под руководством профессионального художника — навыки рисования не требуются! Что входит в стоимость: — Навыки рисования не требуются, вам поможет профессиональный художник — Приветственный напиток входит в билет — Можно рисовать акрилом или вином на холсте
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