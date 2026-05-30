Тебя приглашают погрузиться в творческую атмосферу с потрясающим видом на весь исторический центр Петербурга и Аврору. В течение трех часов ты сможешь создать свой сюжет под руководством профессионального художника — навыки рисования не требуются. Что входит в билет? • Экологичная акриловая краска, которая легко смывается с рук и одежды водой, объёмные лимоны • Художественный холст 40/50 см и мольберт • Консультация и инструктаж от профессиональных художниц • Золотая и серебряная поталь, золотой акрил • Велком дринк на чел. • Интересные знакомства • Антуражное пространство для творчества • Пакет для картины • Фартук одноразовый (по запросу гостя)