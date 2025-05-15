На мастер-классе в атмосферной мастерской в историческом центре Петербурга ты сможешь создать красивый рисунок на шоппере или футболке по индивидуальным эскизам (подбирается для каждого под интересы). Длительность примерно: 3,5 — 4 часа Стоимость билетов: Общий билет — 4200 рублей Билет на двоих — 7900 рублей В стоимость включены шоппер или футболка, бокал игристого, снэки, фрукты, красивые фото и видео на память. Расписание по кнопке «Купить билет» По всем вопросам в телеграм