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Арт-вечеринка: роспись сумки-шопера или футболки

Арт-студия Кати Звездиной
Кадетская линия, 5к2В

Начало:

Завершение:

от 4200₽ до 7900₽
Возраст 6+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе в атмосферной мастерской в историческом центре Петербурга ты сможешь создать красивый рисунок на шоппере или футболке по индивидуальным эскизам (подбирается для каждого под интересы). Длительность примерно: 3,5 — 4 часа Стоимость билетов: Общий билет — 4200 рублей Билет на двоих — 7900 рублей В стоимость включены шоппер или футболка, бокал игристого, снэки, фрукты, красивые фото и видео на память. Расписание по кнопке «Купить билет» По всем вопросам в телеграм

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