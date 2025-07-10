[отменено] Арт-вечеринка «Рисуем вином»
Paseo del Prado, Глухая Зеленина улица, 2
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы
Еда
Про событие
Тебя ждёт мастер-класс под руководством опытного художника в историческом центре Петербурга. Каждый гость изобразит свой сюжет с помощью вина, навыки рисования не требуются. В стоимость также входит welcome drink. Отдохни душой и наполнись яркими эмоциями.
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