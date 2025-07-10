Тебя ждёт мастер-класс под руководством опытного художника в историческом центре Петербурга. Каждый гость изобразит свой сюжет с помощью вина, навыки рисования не требуются. В стоимость также входит welcome drink. Отдохни душой и наполнись яркими эмоциями.