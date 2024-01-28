Арт-вечеринка – это мастер-класс по живописи с художником и бокалом вина. Лавандовые поля, средневековые замки, вкусные блюда и удивительные вина. Нарисуй картину сухой пастелью на специальных тонированных листах под руководством художника с бокалом настоящего розе из Прованса. Приходи с подругами и друзьями. - Мастер-класс по живописи с художником - Бокал изысканного вина в подарок - Закуски и все материалы включены.