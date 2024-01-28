Арт-вечеринка "Путешествие в Прованс"
Набережная Грибоедова 29
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы
Еда
Про событие
Арт-вечеринка – это мастер-класс по живописи с художником и бокалом вина. Лавандовые поля, средневековые замки, вкусные блюда и удивительные вина. Нарисуй картину сухой пастелью на специальных тонированных листах под руководством художника с бокалом настоящего розе из Прованса. Приходи с подругами и друзьями. - Мастер-класс по живописи с художником - Бокал изысканного вина в подарок - Закуски и все материалы включены.
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