Арт-вечеринка – это мастер-класс по живописи с художником и бокалом вина. Приглашаем на вдохновляющую Арт-вечеринку! Отдохнем с бокальчиком вина, получим удовольствие и напишем свою интерьерную картину на выбор. Украсим ее по желанию золотой или серебряной краской и узнаем тайны создания живописных картин. Тебя ждет бокал великолепного игристого. - Мастер-класс по живописи с художником - Бокал изысканного вина в подарок - Закуски и все материалы включены.