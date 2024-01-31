Арт-вечеринка. Интерьерная красота.
Набережная Грибоедова 29
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы
Еда
Про событие
Арт-вечеринка – это мастер-класс по живописи с художником и бокалом вина. Приглашаем на вдохновляющую Арт-вечеринку! Отдохнем с бокальчиком вина, получим удовольствие и напишем свою интерьерную картину на выбор. Украсим ее по желанию золотой или серебряной краской и узнаем тайны создания живописных картин. Тебя ждет бокал великолепного игристого. - Мастер-класс по живописи с художником - Бокал изысканного вина в подарок - Закуски и все материалы включены.
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