[отменено] Арт-вечеринка Artvibes в историческом центре Петербурга
Paseo del Prado, Глухая Зеленина улица, 2
Начало:
Завершение:
3800₽
Возраст 6+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Тебя ждёт мастер-класс под руководством опытного художника. Каждый гость изобразит свой сюжет с помощью акриловых красок, навыки рисования не требуются. В стоимость также входит welcome drink. Отдохни душой и наполнись яркими эмоциями.
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