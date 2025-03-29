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Арт-вечеринка Artvibes с видом на Исаакиевский собор

Горизонты, Набережная реки Фонтанки, 59

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 6+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Приходи рисовать картину своей мечты и любоваться видом на Исаакиевский собор. Навыки рисования не требуются, тебе поможет профессиональный художник. Можно рисовать акрилом или вином на холсте. Что входит в стоимость: — Акварельная бумага А3; — Красочные профессиональные фото в группах от 12 чел; — Депозит 700 рублей на всю еду и напитки.

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