Тебя ждёт мастер-класс под руководством опытного художника. Каждый гость изобразит свой сюжет с помощью акриловых красок или вина на холсте, навыки рисования не требуются. В стоимость также входит welcome drink. Отдохни душой и наполнись яркими эмоциями.