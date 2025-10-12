Арт-вечеринка — это пространство для тех, кто просто хочет отдохнуть в творческой атмосфере, попробовать себя в чём-то новом, отключиться от повседневных проблем, перезагрузить сознание, пообщаться. Уметь рисовать при этом не нужно. Ты получишь: Навыки рисования с нуля (акрилом с поталью/ маслом на холсте) Готовую работу, которая идеально впишется в любой интерьер Общение и приятное времяпрепровождение в кругу друзей и единомышленников Фуршет с закусками и игристым вином Красивые фотографии в первой уютной хюгге-студии Санкт-Петербурга