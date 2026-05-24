Идеальный формат отдыха, где творчество встречается с атмосферой уютного вечера. Тебя ждёт стильное пространство, приятная музыка и непринужденная обстановка, в которой легко расслабиться и переключиться от повседневных дел. Профессиональный художник проведёт тебя через весь процесс создания картины, помогая на каждом этапе. Ты сможешь выбрать сюжет заранее или довериться настроению в моменте. Вечер дополняется приятными бонусами: напиток для настроения и брускетта создают ощущение настоящего отдыха, где можно не только творить, но и наслаждаться компанией друзей или познакомиться с новыми людьми. Все материалы включены в стоимость.