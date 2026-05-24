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Арт-вечеринка

Бар «Гауди», Большая Морская улица, 22

Начало:

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3900₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Идеальный формат отдыха, где творчество встречается с атмосферой уютного вечера. Тебя ждёт стильное пространство, приятная музыка и непринужденная обстановка, в которой легко расслабиться и переключиться от повседневных дел. Профессиональный художник проведёт тебя через весь процесс создания картины, помогая на каждом этапе. Ты сможешь выбрать сюжет заранее или довериться настроению в моменте. Вечер дополняется приятными бонусами: напиток для настроения и брускетта создают ощущение настоящего отдыха, где можно не только творить, но и наслаждаться компанией друзей или познакомиться с новыми людьми. Все материалы включены в стоимость.

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