Создай интерьерную стильную картину под руководством художника и пей вино за приятной беседой. Красивая картина за 2-3 часа без навыков. Каждый гость рисует свой сюжет. Навыки рисования не требуются, тебе поможет профессиональный художник. Вино, чай, сладости, закуски включены в стоимость. Картину забираешь в тот же день в пакете.