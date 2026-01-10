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Арт-вечеринка

Арт-студия Кати Звездиной
Кадетская линия, 5к2В

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 6+
Выставки
Мастер-классы
Еда

Про событие

Создай интерьерную стильную картину под руководством художника и пей вино за приятной беседой. Красивая картина за 2-3 часа без навыков. Каждый гость рисует свой сюжет. Навыки рисования не требуются, тебе поможет профессиональный художник. Вино, чай, сладости, закуски включены в стоимость. Картину забираешь в тот же день в пакете.

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